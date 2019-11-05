Певица Maruv впервые высказалась о скандале на премии MTV

Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, прокомментировала скандал, который разгорелся после ее победы на MTV Europe Music Awards в номинации «Лучший российский исполнитель».

«Я получила награду на международной премии MTV EMA в номинации «Лучший артист по версии MTV Russia». Научитесь читать и проверять факты, прежде чем обливать грязью! Эта номинация никак не привязана к стране или к гражданству», – написала певица в своем Instagram.

Она отметила, что ранее в этой номинации победил музыкант из Казахстана Jah Khalib.

«MTV Russia – это филиал большого глобального телеканала, и это единственный филиал MTV на всем постсоветском пространстве, и он находится в России, поэтому так и называется. При этом здесь ротируется огромное количество артистов со всего мира, но особенно из стран СНГ», – добавила Maruv.

Исполнительница подчеркнула, что на красной дорожке премии она обозначила свою родную страну, а также выходила получать награду под украинским флагом.

«И хватит меня приписывать куда-либо! Я не только гражданин страны, в которой я родилась, но еще и мировой артист! Поэтому я буду ездить на премии и с концертами, куда захочу и как захочу, потому что я свободный человек. Я пою для всех, кому нравится моя музыка. Во всем мире я представляю только себя и своё творчество», – заявила певица.

Напомним, Maruv была признана лучшей российской исполнительницей по версии MTV Europe Music Awards.