Лучшей российской певицей стала украинка

Украинская певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, признана лучшей российской исполнительницей по версии MTV Europe Music Awards.

Певица лично приехала в Севилью за наградой. Видео с церемонии Maruv публиковала в своих InstaStories. В них же она поблагодарила российских фанатов, которые голосовали за нее, передает УНИАН.

Кроме Maruv, на награду претендовали петербургская группа Little Big, рэперы Face и Noize MC, а также певица Zivert.

Между тем, некоторых пользователей соцсетей удивлил тот факт, что в номинации «Лучший российский исполнитель» была представлена Maruv.

«Maruv под украинским флагом, а объявили как русскую», – негодует @iamabandito, отмечает «Царьград».

«Почему Maruv, будучи украинской певицей, не едет представлять Украину на Евровидении, но едет представлять Россию на MTV EMA?» – недоумевает @Polina21147091.

Церемония награждения прошла 3 ноября в испанской Севилье. Американская певица Билли Айлиш победила сразу в двух номинациях: лучший «новый» исполнитель и лучшая песня (Bad guy). Канадский исполнитель Шон Мендес стал «Лучшим артистом» 2019 года. Американская кантри-исполнительница Тейлор Свифт получила приз за лучшее видео, этой награды был удостоен ее клип на песню «ME!». Лучшей поп-певицей признана американка Холзи, награду за самую большую армию фанатов получила южнокорейская группа BTS, а лучшей исполнительницей в жанре хип-хоп стала Никки Минаж, передает РИА «Новости».

Напомним, в феврале из-за давления со стороны властей Украины победительница национального отбора Maruv отказалась от поездки на «Евровидение». В итоге Украина решила не принимать участие в песенном конкурсе. При этом на сцене во время национального отбора певице устроили допрос о российских фанатах и Крыме.