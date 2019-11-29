Украина выдвинула условие покупки газа напрямую у России

Киев готов рассмотреть вариант прямых поставок газа из России, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

По словам украинского министра, такие поставки возможны, если цена газа будет привязана к европейскому индикатору.

«Четыре года мы получаем цену на газ так: цена Европы плюс транспортировка назад, поэтому у нас одна из наивысших цен. Когда мы говорим сейчас с российской стороной, то есть четкая позиция. Мы говорим, что если мы с вами можем договариваться про прямые поставки, в комплексе, в пакете, то цена должна быть привязана к европейскому индикатору», – передает ТАСС заявление Оржеля.

Министр подчеркнул, что Украина не согласится платить за газ «политическую цену».

«Мы [на Украине] заинтересованы сохранить транзит [газа], и получать от этого доход», – сказал он в эфире телеканала «Украина».

Напомним, ранее Газпром направил Нафтогазу официальное предложение по транзиту газа через территорию Украины. Однако в Киеве предложения российской стороны сочли «неприемлемыми».

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует. Глава государства подчеркивал, что Россия готова существенно снизить цену на газ для Украины в случае перехода на прямые поставки голубого топлива, а не так называемые реверсные, которые существуют только на бумаге.

При этом Нафтогаз отказался считать снижение цены газа на 25% скидкой.