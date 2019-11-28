Минстрой проверит использование средств, выделенных Приангарью после паводка

Минстрой начал проверку деятельности правительства Иркутской области в части использования средств федерального бюджета, выделенных на социальную поддержку граждан, пострадавших в результате летних паводков.

По поручению министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева в регионе уже работает группа специалистов. Итоги и предложения по мерам реагирования будут озвучены до 1 февраля 2020 года, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня и пошло на убыль в середине июля. В результате погибли 22 человека. Материальный ущерб от затопления, по подсчетам на июль, составлял около 29 млрд рублей.

2 сентября Путин посетил Иркутскую область. По итогам поездки он дал ряд поручений. Однако, по данным экспертов Общероссийского народного фронта, обращения пострадавших во время паводков к губернатору Сергею Левченко и региональному правительству остались без ответа, а поручения президента не выполняются. Больше половины жителей Иркутской области (60%) оказались недовольны положением дел в регионе, еще 52% считают, что области нужен новый губернатор.

Корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснял, куда бегут от последствий стихии жители Тулуна и дождались ли они помощи от местной власти.