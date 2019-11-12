ОНФ сообщил о невыполнении поручений Путина в пострадавшем от паводка Приангарье

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) по итогам мониторинга заявили, что поручения президента по ликвидации последствий паводка в Иркутской области не выполняются, многие проблемы пострадавших жителей все еще не решены.

Для контроля за выполнением поручений президента Владимира Путина, касающихся ликвидации последствий летних паводков в Иркутской области, в ОНФ была создана мониторинговая группа. Ее участники опросили в 15 подтопленных населенных пунктах 305 человек, чтобы выяснить, своевременно и в полном ли объеме пострадавшим оказывается помощь.

«Было четкое поручение президента отработать проблему каждого пострадавшего от паводка. За выполнение поручений отвечает региональная власть, сроки установлены, они срываются. Формальный подход властей к выполнению поручений президента и решению проблем жителей мы видели почти везде, во многих населенных пунктах до сих пор не решены проблемы (пострадавших). Эта информация передана в федеральные структуры, чтобы помочь решить жителям тот или иной вопрос», – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Апанович, передает ТАСС.

Участники мониторинговой группы сообщили, что почти 70% опрошенных жителей зоны паводка сказали, что не знают, где получить помощь и как восстановить документы, 90% заявили о проблемах с получением денежных выплат. 57% сообщили, что не согласны с результатами обследования своих домов, но у них нет денег, чтобы оспорить решение комиссии. Пострадавшие вынуждены оплачивать услуги адвокатов, чтобы получить положенные компенсации или жилищный сертификат.

Эксперты ОНФ также рассказали о конкретных случаях, когда пострадавшие жители столкнулись с проблемами, пытаясь получить помощь. Например, в поселке Соляная 86-летняя жительница подала заявление на проведение оценки ущерба имущества еще в августе, но комиссия к ней так и не пришла. Родственники женщины наняли адвокатов, чтобы получить компенсации через суд. В администрации поселка Вознесенский два раза теряли документы, принятые от пострадавших. В этом же населенном пункте один из жителей не получил компенсацию за утерю урожая, потому что не смог зафиксировать ущерб, так как у него не было фотоаппарата. В селе Порог жительнице отказали во всех компенсациях и выплатах, объяснив, что дом не попал в зону затопления, а повреждения получил из-за грунтовых вод. По мнению Апановича, причина невыполнения региональной властью свои обязательств в ее некомпетентности.

Жительница поселка Соляная Тайшетского района Анастасия Гафитулина рассказала, что ее дом обследовали несколько межведомственных комиссий. Каждая из них сказала, что он подлежит сносу, однако власти все равно определили строение под капитальный ремонт. Сейчас женщина через суд добивается нового жилья. «Нам поставили капремонт на маленькую сумму – на 200 с небольшим тысяч рублей. Что на эти деньги сделаешь? Фундамент развалился весь, у нас три сквозных дыры, окна разбухли от воды, не закрываются. У нас четверо маленьких детей, повсюду грибок, дальнейшее проживание в доме невозможно», – рассказала женщина.

Дом Андрея Никитина из Нижнеудинска комиссия, которая была в июле, признала подлежащим капитальному ремонту. Но спустя три недели после визита проверяющих, когда вода стала уходить, дом начал проседать, штукатурка осыпалась. Семья написала заявление на повторное обследование. «Комиссия пришла и ничего не записывая, не фиксируя, сказала, что будет дом под снос однозначно, ждите сертификат. В течение месяца мы ждали сертификат. Каждые два-три дня мать ходила в администрацию, как на работу. В итоге нам там устно сказали, что по заключению первой комиссии дом признан под капитальный ремонт. Сейчас ждем третью комиссию, нам сказали за свой счет этим заниматься, идти в суд, прокуратуру, куда хотим. У нас мороз уже под 20 градусов, а решения нет», – рассказал мужчина.

У Любови Головченко из Тулуна тоже до сих пор не решилась жилищная проблема. Ее дом определили под капитальный ремонт. Женщина не согласилась с решением комиссии, но в администрации города, по ее словам, ей предложили за свой счет проводить повторное обследование. «В доме пятый месяц стоит вода, он разрушается, сырость, даже протопить невозможно. Как мы будем зимовать, я не знаю», – рассказала тулунчанка.

В октябре сообщалось, что ОНФ взял на контроль выполнение поручений Путина в Иркутской области.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня и пошло на убыль в середине июля. В результате погибли 22 человека. Материальный ущерб от затопления, по подсчетам на июль, составлял около 29 млрд рублей. 2 сентября Путин посетил Иркутскую область. По итогам поездки он дал ряд поручений.