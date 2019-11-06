ОНФ проверил выполнение поручений Путина в Иркутской области

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6 ноября, среда  |  Последнее обновление — 16:09  |  vz.ru
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Украина собралась получить с России миллиарды ни за что

Новые претензии украинской компании абсурдныеФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Претензии «Нафтогаза» к Газпрому выросли в пять раз – с 2,6 млрд долларов по Стокгольмскому иску до почти 15 млрд. Газпром якобы второй год подряд платит украинцам за транзит газа в разы меньше, чем должен. Заодно Киев выставил штраф Москве за то, что та не оставила жителей ДНР и ЛНР замерзать без газа. Впрочем, то, что «Нафтогаз» маниакально выдвигает новые абсурдные требования, вполне объяснимо. Подробности...
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Выучила ли Россия уроки последнего царя

Великий князь Николай Александрович (слева) с отцом, Александром Третьим (справа). В ногах у императора сидит великий князь Михаил Александрович, в марте 1917-го не принявший корону из рук брата Фото: общественное достояние
125 лет назад в Крыму скоропостижно скончался император Александр III и на престол вступил его сын Николай, ставший последним русским императором. Спустя 22 года его вынудят отречься от трона, а Россия погрузится в смуту, самую страшную за всю ее историю. Как его правление, так и отречение и последующие события до сих пор вызывают самые горячие споры. Подробности...
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Как Шойгу изменил российскую армию

Сергей Шойгу провел реальную реформу Российской армииФото: Геодакян Артем/ТАСС
Семь лет назад, 6 ноября 2012 года, Сергей Шойгу стал министром обороны России. В отличие от поздравлений, которые государственный деятель получает в свой день рождения, годовщины пребывания на должности обычно оценивают совсем иначе – по успехам или неудачам человека в качестве руководителя. Каковы же итоги деятельности Шойгу? Подробности...
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Германский посол оскорбил немцев ради Грузии

Возведение Берлинской стены стало для многих немцев настоящей трагедиейФото: Stackelberg/DPA/Global Look Press
Посол ФРГ в Грузии Хуберт Кнырш предъявил России морально-этическую претензию, сравнив обустройство границы Южной Осетии с постройкой Берлинской стены. Очевидно, что такое сравнение недопустимо и оскорбительно. Но оскорбляет оно не Москву и не южных осетин. Оно оскорбляет Германию и немецкий народ. Историческая справедливость в буквальном смысле разменяна на хинкали. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Легализация проституции ведет к еще большему криминалу

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
В странах, где проституция декриминализована, уровень связанных с ней преступлений выше, чем там, где она под запретом. Потому что легализация вызывает одно-единственное следствие – увеличение спроса. Подробности...
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Кто выиграл великую газовую войну

Дмитрий Родионов, политолог
Для России идеальным был бы полный отказ от газового транзита через непредсказуемую Украину. Но это пока неосуществимо – европейцы установили слишком много «красных флажков», да и американцы сдаваться не собираются. Подробности...
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Интернет хочет избежать ошибки идеологов СССР

Сергей Мардан, публицист
Мы полностью разоблачились в Сети. Ей известно про нас абсолютно все. Сколько мы зарабатываем, на что тратим, наши социальные связи, секреты, болезни и мечты. Все эти данные собираются и используются для управления нашим поведением. Подробности...
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      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
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              ОНФ проверил выполнение поручений Путина в Иркутской области

              6 ноября 2019, 15:43

              Текст: Алина Назарова

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              Мониторинговая группа Народного фронта направила на рассмотрении администрации президента результаты исследования ситуации в 15 населенных пунктах Иркутской области, попавших в зону затопления.

              Работу группы ОНФ проходила в три этапа с октября по ноябрь. Представители ОНФ посетили города Тулун, Бирюсинск, крупные поселки Тулунского (Паберега, Одон, Бурхун, Гадалей, Владимировка), Тайшетского (Соляная, Шиткино, Бирюса), Нижнеудинского (Вознесенский, Порог, Привольное), Зиминского (Покровка) районов. Активисты ОНФ разработали специальные опросные листы, содержащие 17 самых актуальных вопросов, интервью с жителями записывали на видео- или аудионосители. Также были опрошено 305 человек в 12 населенных пунктах, пишет «Московский комсомолец».

              Самым актуальным вопросом для пострадавших от подтопления стали выплаты, в том числе на жилье. Так, в 12 населенных пунктах о проблемах с выплатами заявили 274 человека, что составляет 90% опрошенных. 74% из этого числа нуждаются в помощи для оформления сертификатов. Кроме того, 77 жителей затопленных территорий рассказали, что денег так и не получили или получили частично. Подавали заявление на оценку ущерба еще в августе, но оценка так и не проведена у 34 человек в поселках Вознесенский, Шиткино, Соляная, Порог, Привольная. О том, что проведена оценка, но денег так и не выплачено, заявили 69 человек.

              Проверяющие ОНФ пришли к выводам, что оценка ущерба проведена не в полном объеме (в полном объеме пострадавшим выплачено лишь по 10 тыс. рублей); графики выплат и перечисления положенных средств отсутствуют; жителям не сообщают, когда запланированы перечисления; реестр и учет получения жителями выплат не ведется; индивидуальное «сопровождение» отсутствует. Кроме того, исполнительные органы не взаимодействуют друг с другом, что приводит к возникновению в зоне ЧС «мошеннических компаний и структур».

              Мониторинговая группа ОНФ также сообщила, что нуждаются в помощи для оформления сертификата 64% опрошенных, о проблеме с документами (дом не приватизирован, утеряны документы и прочее) заявили 42% жителей. Также 208 жителей (68%) сообщили, что не получали разъяснений и не знают, где можно получить помощь, восстановить документы и получить консультацию по вопросам реализации жилищных и имущественных прав. Консультационного пункта нет ни в одном поселке из тех, которые посетила мониторинговая группа. выездных мероприятий для консультирования жителей по возникающим вопросам также не проводится.

              В ОНФ также сообщили, что часть возмещенных людям средств уходят на работу юристов. «В ходе разговора с жителями было установлено местонахождение одной из компаний, которая занимается подготовкой документов и представлением обратившихся жителей в суде. Удалось побеседовать с юристом данной компании. Из разговора было установлено, что лишь по Тулунскому району от жителей поселков Соляная и Сереброво было подготовлено около 200 исковых заявлений. Со слов (юриста), расценки в компании следующие – 5 тыс. рублей за написание искового заявления, 12 тыс. рублей за экспертизу и 120 тыс. рублей гонорар при получении сертификата», – говорится в информационной записке ОНФ.

              Мониторинговая группа отметила, что «компания, осуществляющая независимую экспертизу, плотно работает с администрацией Тайшетского района. Причем в большинстве случаев результаты экспертизы и акты межведомственной комиссии, проведенной ранее администрацией, признаются недействительными из-за указания неполного перечня ущерба и подхода по формальному признаку».

              Вопросы у жителей вызывают и действия судьи Тайшетского городского суда, который выносит положительные решения по делам, которые ведет одна из компаний, по остальным делам много отказов.

              В октябре сообщалось, что ОНФ взял на контроль выполнение поручений Путина в Иркутской области.

              Наводнение в Иркутской области началось в конце июня и пошло на убыль в середине июля. В результате погибли 22 человека. Материальный ущерб от затопления, по подсчетам на июль, составлял около 29 млрд рублей. 2 сентября Путин посетил Иркутскую область. По итогам поездки он дал ряд поручений.


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