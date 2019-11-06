ОНФ проверил выполнение поручений Путина в Иркутской области

Мониторинговая группа Народного фронта направила на рассмотрении администрации президента результаты исследования ситуации в 15 населенных пунктах Иркутской области, попавших в зону затопления.

Работу группы ОНФ проходила в три этапа с октября по ноябрь. Представители ОНФ посетили города Тулун, Бирюсинск, крупные поселки Тулунского (Паберега, Одон, Бурхун, Гадалей, Владимировка), Тайшетского (Соляная, Шиткино, Бирюса), Нижнеудинского (Вознесенский, Порог, Привольное), Зиминского (Покровка) районов. Активисты ОНФ разработали специальные опросные листы, содержащие 17 самых актуальных вопросов, интервью с жителями записывали на видео- или аудионосители. Также были опрошено 305 человек в 12 населенных пунктах, пишет «Московский комсомолец».

Самым актуальным вопросом для пострадавших от подтопления стали выплаты, в том числе на жилье. Так, в 12 населенных пунктах о проблемах с выплатами заявили 274 человека, что составляет 90% опрошенных. 74% из этого числа нуждаются в помощи для оформления сертификатов. Кроме того, 77 жителей затопленных территорий рассказали, что денег так и не получили или получили частично. Подавали заявление на оценку ущерба еще в августе, но оценка так и не проведена у 34 человек в поселках Вознесенский, Шиткино, Соляная, Порог, Привольная. О том, что проведена оценка, но денег так и не выплачено, заявили 69 человек.

Проверяющие ОНФ пришли к выводам, что оценка ущерба проведена не в полном объеме (в полном объеме пострадавшим выплачено лишь по 10 тыс. рублей); графики выплат и перечисления положенных средств отсутствуют; жителям не сообщают, когда запланированы перечисления; реестр и учет получения жителями выплат не ведется; индивидуальное «сопровождение» отсутствует. Кроме того, исполнительные органы не взаимодействуют друг с другом, что приводит к возникновению в зоне ЧС «мошеннических компаний и структур».

Мониторинговая группа ОНФ также сообщила, что нуждаются в помощи для оформления сертификата 64% опрошенных, о проблеме с документами (дом не приватизирован, утеряны документы и прочее) заявили 42% жителей. Также 208 жителей (68%) сообщили, что не получали разъяснений и не знают, где можно получить помощь, восстановить документы и получить консультацию по вопросам реализации жилищных и имущественных прав. Консультационного пункта нет ни в одном поселке из тех, которые посетила мониторинговая группа. выездных мероприятий для консультирования жителей по возникающим вопросам также не проводится.

В ОНФ также сообщили, что часть возмещенных людям средств уходят на работу юристов. «В ходе разговора с жителями было установлено местонахождение одной из компаний, которая занимается подготовкой документов и представлением обратившихся жителей в суде. Удалось побеседовать с юристом данной компании. Из разговора было установлено, что лишь по Тулунскому району от жителей поселков Соляная и Сереброво было подготовлено около 200 исковых заявлений. Со слов (юриста), расценки в компании следующие – 5 тыс. рублей за написание искового заявления, 12 тыс. рублей за экспертизу и 120 тыс. рублей гонорар при получении сертификата», – говорится в информационной записке ОНФ.

Мониторинговая группа отметила, что «компания, осуществляющая независимую экспертизу, плотно работает с администрацией Тайшетского района. Причем в большинстве случаев результаты экспертизы и акты межведомственной комиссии, проведенной ранее администрацией, признаются недействительными из-за указания неполного перечня ущерба и подхода по формальному признаку».

Вопросы у жителей вызывают и действия судьи Тайшетского городского суда, который выносит положительные решения по делам, которые ведет одна из компаний, по остальным делам много отказов.

В октябре сообщалось, что ОНФ взял на контроль выполнение поручений Путина в Иркутской области.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня и пошло на убыль в середине июля. В результате погибли 22 человека. Материальный ущерб от затопления, по подсчетам на июль, составлял около 29 млрд рублей. 2 сентября Путин посетил Иркутскую область. По итогам поездки он дал ряд поручений.