Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 22

В результате паводка в Иркутской области погибли 22 человека, неизвестно местонахождение еще 13 человек.

Как сообщил источник «Интерфакс», найдено тело еще одного погибшего, 13 остаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что паводок привел к гибели 21 человека, еще 14 человек пропали без вести.

Напомним, на прошлой неделе из-за обильных осадков в Иркутской области реки вышли из берегов. Материальный ущерб от затопления в Иркутской области, по предварительным данным, составил 29 млрд рублей.

В среду, 3 июля президент России Владимир Путин подписал указ, в котором наводнение в Иркутской области признается чрезвычайной ситуацией федерального характера.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о чрезвычайной ситуации.