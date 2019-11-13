В ОНФ рассказали о жалобах пострадавших от паводков жителей Приангарья

Эксперты Общероссийского народного фронта обратили внимание, что обращения пострадавших во время летних паводков жителей Иркутской области к губернатору и региональному правительству остаются без ответа.

Проблемы многих пострадавших от паводка жителей Приангарья до сих пор не решены. Так, представители ОНФ во время мониторинга выявили в Тулуне и Нижнеудинске многочисленные нарушения. К примеру, на 12 ноября часть людей сертификаты на покупку жилья взамен утерянного во время паводков еще не получили, другие даже не добились того, чтобы у них приняли заявления на выдачу жилищных сертификатов.

Некоторые и вовсе живут в домах, фактических не пригодных для проживания. Например, дом на улице Октябрьской в Нижнеудинске весь в трещинах и провалах в межэтажных перекрытиях. Однако в ответ на жалобы граждан чиновники предъявляют акты обследования, в которых все не так плохо, пишет «Иркутск Сегодня».

«Вместо помощи мы все время получаем отказы. К нам относятся, как к третьему сорту, вот и все», – говорит Андрей Никитин, дом которого признали непригодным для проживания, но так и не выдали сертификат на новое жилье.

Кроме того, активисты ОНФ обнаружили, что в части поселений пострадавших от паводков районов отсутствует интернет, также в большинстве обследованных населенных пунктов отсутствуют мобильная связь, поэтому информации, размещенной на сайте областного правительства, явно недостаточно для оповещения граждан. В связи с этим почти 70% опрошенных ОНФ сказали, что не знают, где можно получить помощь, восстановить документы и проконсультироваться. Жители вынуждены обращаться к платным адвокатам, чтобы получить положенные компенсации или жилищный сертификат. Региональная исполнительная власть не справилась с выполнением президентского поручения об информировании пострадавших, считают представители ОНФ.

Те, у кого есть выход в интернет, пишут губернатору Сергею Левченко в социальных сетях, в связи с чем страница главы региона во Вконтакте стала закрыта для комментариев. Также на некоторое время закрывалась страница Левченко в Instagram.

Тем временем в Сети набирает популярность видео, снятое в городе Нижнеудинск. На видео запечатлен обвал пола в одной из квартир дома на Октябрьской улице. Также жители жалуются на щели в стенах и плесень. Видео уже набрало почти 500 тыс. просмотров.

Ранее эксперты Общероссийского народного фронта по итогам мониторинга заявили, что поручения президента по ликвидации последствий паводка в Иркутской области не выполняются, многие проблемы пострадавших жителей все еще не решены.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня и пошло на убыль в середине июля. В результате погибли 22 человека. Материальный ущерб от затопления, по подсчетам на июль, составлял около 29 млрд рублей. 2 сентября Путин посетил Иркутскую область. По итогам поездки он дал ряд поручений.