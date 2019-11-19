Жители Иркутской области выразили недовольство работой губернатора Левченко

Больше половины жителей Иркутской области (60%) недовольны положением дел в регионе, еще 52% считают, что области нужен новый губернатор, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

На вопрос «Как вы оцениваете работу (губернатора Иркутской области Сергея) Левченко?» 36% респондентов ответили «плохо», 17% – «хорошо», 47% – не смогли оценить работу, сообщает портал «Ирк.ру».

Больше всего люди недовольны невыполнением обещаний, отсутствием контроля в лесной отрасли и бездействием во время и после паводка. Также 57% опрошенных считают, что Левченко в течение двух-трех следующих лет не сможет добиться позитивных изменений в области. При этом недавно глава региона заявил о выдвижении своей кандидатуры на губернаторские выборы в 2020 году.

Издание также напоминает, что в сентябре в Иркутске и Ангарске прошла серия пикетов за отставку губернатора Сергея Левченко со сбором подписей под призывом уйти в отставку. На пикетах раздавали листовки «На совести губернатора Левченко», в них перечислялись скандалы, в центре которых оказался губернатор, и проблемы региона, остающиеся нерешенными, – вырубки леса, утилизация отходов БЦБК, строительство иркутского аэропорта, сокращение медперсонала, обеспечение жильем детей-сирот.

Ранее эксперты Общероссийского народного фронта обратили внимание, что обращения пострадавших во время летних паводков жителей Иркутской области к губернатору и региональному правительству остаются без ответа.