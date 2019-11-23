Латвия призвала не считать запрет российских каналов цензурой

Запрет на вещание девяти российских телеканалов не следует считать цензурой, заявил МИД Латвии.

Внешнеполитическое ведомство страны заявило, что запрет связан не с «ограничением доступа к альтернативным источникам информации», а с санкциями ЕС против Юрия Ковальчука, который является «реальным бенефициаром» медиахолдинга, передает ТАСС.

Напомним, Латвия заявила, что бенефициар медиахолдинга попал в санкционный список «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».