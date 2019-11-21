Посольство сочло цензурой запрет на вещание российских каналов в Латвии

Посольство России в Латвии считает запрет на вещание в республике девяти российских телеканалов проявлением жесткой цензуры и неуважением к принципам демократии.

В сообщении посольства в Facebook указывается, что «решение запретить ретрансляцию в Латвии девяти российских каналов – это очередное проявление «свободы слова» по-латвийски».

Подчеркивается, что «в бескомпромиссной борьбе с инакомыслием, которая приобретает все более извращенные формы, латвийские власти не стесняются использовать жесткую цензуру, блокируя неугодные СМИ под надуманными предлогами».

«К сожалению, столь откровенное неуважение к принципам демократии здесь уже становится нормой», – добавили в диппредставительстве.

Напомним, в среду в Латвии приостановили трансляцию девяти телеканалов, мотивировав это тем, что они якобы связаны с предпринимателем Юрием Ковальчуком, входящим в санкционный список Евросоюза.

Под ограничения попали «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Дом Кино», «Дом Кино ПРЕМИУМ», «Музыка Первого», «О!», «Поехали», «ТЕЛЕКАФЕ» и «Петербург–Пятый канал».