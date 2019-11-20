Трансляцию девяти российских телеканалов запретили в Латвии

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии запретил ретрансляцию в стране девяти российских телеканалов, сообщил зампредседателя НСЭСМИ Ивар Аболиньш.

Он заявил, что по данным учреждения госбезопасности, в списке транслируемых в Латвии телепрограмм есть несколько программ российского медиахолдинга, один из бенефициаров которого находится под санкциями Евросоюза «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», сообщает «Интерфакс».

В НСЭСМИ сообщили, что речь идет о российском бизнесмене Юрии Ковальчуке, который является бенефициаром телеканалов «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Дом кино», «Дом кино Премиум», «Музыка Первого», «O!», «Поехали!», «Телекафе» и «Петербург-Пятый канал».

Совет ввел запрет на ретрансляцию этих каналов во всех контролируемых им публичных сетях электронных коммуникаций. Уточняется, что запрет действует на всей территории страны «до момента отмены санкций ЕС в отношении конкретного лица (или группы лиц), которое прямо или косвенно связано с вышеупомянутыми программами».

В январе НСЭСМИ три месяца запретили ретрансляцию программ российского телеканала «Россия РТР».