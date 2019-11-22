Наталья Солженицына: Архив Колчака надо было вернуть в Россию вне зависимости от ценности

«Колчак был великий сын России. Очень важно, чтобы документы людей, которые сыграли большую роль в истории и культуре страны возвращались в Россию», – заявила газете ВЗГЛЯД президент Русского благотворительного фонда А. Солженицына Наталья Солженицына, комментируя возвращение в Россию купленного на аукционе архива адмирала Колчака.

«Когда мы с Александром Исаевичем Солженицыным возвращались из изгнания в Россию, нас просили все мировые университеты – Гарвард, Принстон и многие другие оставить им хоть какие-то странички личного архива, предлагали очень большие деньги. Но Александр Исаевич ни одной странички не оставил. Он сказал: «весь мой архив должен принадлежать России». И эта позиция, которую я разделяю», – сказала Наталья Солженицына.

Накануне на парижском аукционе более чем за 3 млн евро ушли с молотка архив и библиотека адмирала Александра Колчака, сообщили представители торгового дома Drouot. Как сообщил в пятницу ТАСС, большая часть лотов (всего на продажу был выставлен 391 лот) была выкуплена для Дома русского зарубежья им. А. Солженицына и Государственного архива Российской Федерации.

«Помимо документов, ценнейшей переписки Колчака с женой, в Россию также вернутся материалы семей известных флотоводцев Развозовых и Старков, а также материалы по истории российского флота рубежа XIX–XX веков», – сообщается на сайте Дома русского зарубежья. Лоты были выкуплены на средства меценатов.

«Поэтому когда несколько месяцев назад выяснилось, что архив Колчака выставляется на продажу, мы сразу все заволновались, как бы он не пропал. Необходимо было его вернуть в Россию, какой бы ценности он не был. Он в любом случае имеет большую историческую ценность, но какую именно, мы узнаем, когда сможем подержать в руках эти документы, пока мы только слышали лоты», – рассказала президент Русского благотворительного фонда Александра Солженицына.

Наш директор, руководитель Дома русского зарубежья Виктор Москвин, ездил туда, присутствовал на аукционе, участвовал в нем, продолжила она. Мы очень рады, что удалось с помощью разных пожертвований и спонсоров приобрести эти документы, отметила Солженицына.

«Совершенно понятно, почему цены на архив Колчака накануне аукциона резко выросли в несколько раз. Колчак был великий сын России, талантливейший исследователь Севера, честный офицер, замечательный адмирал. А затем началась гражданская война», – напомнила Наталья Солженицына.

Те люди, которые жаждут продолжения той гражданской войны, сегодня пишут статьи ниспровергающие Колчака, поделилась Солженицина. Говорят, что ему не надо ставить никаких памятников, никаких табличек, потому что он «жестоко убивал». Если с этим согласиться, то надо убирать памятники всем тем, кто сражался на стороне Красной Армии, которая тоже порой демонстрировала чрезвычайную жестокость. Причем не только к военным, но и к мирному населению.

«Либо мы прекращаем гражданскую войну, либо мы ее продолжаем. Это ответ тем, кто не понимает значение Колчака. Повторюсь, это был великий сын России. Другое дело, что он стал очевидцем трагедии его родины, войны, которая раскидала патриотов своей страны на два противоположных берега», – заключила Наталья Солженицына.

Перед аукционом депутат Госдумы Василий Власов направил письмо в Министерство культуры с просьбой выделить средства на покупку архива адмирала, так как, по его мнению, «подобные коллекции должны находиться в отечественных музеях, а не храниться у частных коллекционеров».

Дом русского зарубежья в 2020 году, к 100-летию гибели адмирала Колчака, планирует организовать выставку приобретенного архива совместно с государственными и частными архивами, участвовавшими в аукционе, сообщается на сайте организации. Ранее доктор исторических наук Василий Цветков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как парижские архивы адмирала Колчака помогут заполнить многие белые пятна в российской истории.