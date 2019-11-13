Минкультуры попросили выкупить архив Колчака

Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо в Министерство культуры с просьбой выделить средства на покупку архива адмирала Александра Колчака.

В обращении, адресованном министру культуры Владимиру Мединскому, Власов, ссылаясь на данные СМИ, сообщает, что 21 ноября в парижском аукционном доме Drouot продадут с молотка архив одного из лидеров Белого движения в годы Гражданской войны адмирала Александра Колчака.

Собрание содержит письма, книги, фотографии и другие артефакты, которые, по мнению Власова, представляют историческую ценность для России.

«Подобные коллекции должны находиться в отечественных музеях, а не храниться у частных коллекционеров. Со своей стороны опасаюсь, что данный бесценный архив навсегда станет утраченным для будущих поколений», – передает RT текст обращения депутата.

Чтобы вернуть архив в Россию, Власов попросил Министерство культуры найти деньги средства на его приобретение.

По мнению депутата, средства можно позаимствовать из субсидий на отечественные кинофильмы, которые не обладают такой культурной и исторической ценностью, как документы Колчака.

Напомним, в июле 2017 года мемориальную доску адмиралу Колчаку демонтировали коммунальные службы Санкт-Петербурга. В январе 2017 года Смольнинский суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск горожан и признал незаконным постановление городского правительства об установке мемориальной доски адмиралу Колчаку.

В январе 2018 года неизвестные демонтировали мемориальную доску адмиралу Александру Колчаку в Екатеринбурге, табличка размещалась на доме по ул. Февральской революции 9, где находится кафе-музей «Демидов».