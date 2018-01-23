В Екатеринбурге демонтировали памятную доску адмиралу Колчаку

В Екатеринбурге неизвестные демонтировали мемориальную доску адмиралу Александру Колчаку, причины пока неизвестны.

Табличка размещалась на доме по ул. Февральской революции 9, где находится кафе-музей «Демидов», сообщает «Накануне».

Ранее свердловские активисты просили местную прокуратуру проверить законность установки таблички, мотивируя это тем, что лидер Белого движения был признан советской властью «военным преступником». В надзорном ведомстве заявили, что доска не является мемориальной и не зарегистрирована в соответствующих реестрах.

В ноябре 2017 года вандалы разбили памятную доску, расколов ее тяжелым предметом. Фрагменты таблички вернули на место.

В июле мемориальную доску адмиралу Колчаку демонтировали коммунальные службы Санкт-Петербурга. В январе 2017 года Смольнинский суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск горожан и признал незаконным постановление городского правительства об установке мемориальной доски адмиралу Колчаку.

Мемориальная доска была установлена в Петербурге в ноябре 2016 года на доме по Большой Зелениной улице. Противники увековечения памяти Колчака несколько раз закрашивали доску краской.