Историк объяснил ценность для России парижских архивов Колчака

Выделение средств на выкуп парижских архивов адмирала Колчака даст возможность заполнить многие белые пятна в российской истории, заявил газете ВЗГЛЯД доктор исторических наук Василий Цветков, специалист по Гражданской войне.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов попросил Минкультуры выделить средства на покупку в Париже архива адмирала Александра Колчака, выставленного на аукцион. Архив насчитывает около трехсот лотов, среди них рукописи и документы, которые, как отмечает Власов, представляют историческую ценность для России. Аукцион проведет дом Drouot 21 ноября.

«Парижский архив ценен, во-первых, тем, что у нас вообще в России нет отдельного личного фонда Колчака. Есть прекрасный личный фонд Деникина в Государственном архиве Российской Федерации. Есть хорошие фонды, связанные с деятельностью правительств белых, правительства Колчака есть, а архива самого Колчака нет, вот это немного странно. Там, как правило, очень много информации такой, которой в архиве правительства не найти: его частные письма, например. Это очень важный источник, они дают представление о намерениях, которые были при том или ином решении. Есть про отношения с семьей. Насколько я знаю, достаточно много материалов, связанных с Черноморским флотом, по Первой мировой войне. Моменты, связанные с его отношениями: проблемы с союзниками, с иностранными государствами», – заявил Цветков.

Историк также добавил, что в архиве содержится большой объем фотоматериалов о Сибири, которые отражают повседневную жизнь «белого» Омска на протяжении 1918-1919 годов. Эти фотографии важны, особенно для Сибири, и являются значимым историческим источником.

«Если это аукцион, то эти документы могут разойтись в розницу, условно говоря, по частям. Весь архив будет рассеян. Собрать его будет уже практически невозможно. В свое время можно было купить отдельный фонд генерала Врангеля, но Сталин отказался от этой идеи. Архив ушел в Америку и сейчас он там. Мы пожалели денег в свое время, и в результате период реформ Врангеля мы знаем очень плохо. А тут такая возможность. У нас в Госархиве есть фонд Колчака, но он очень небольшой. И вот если бы эта коллекция попала в этот фонд, то он, конечно, не просто бы увеличился в разы по количеству единиц, но он еще и существенно вырос бы по содержанию, по объему информации, которая бы там была, и был бы сопоставим с очень хорошим фондом Деникина. Это было бы очень здорово», – сказал Цветков.

Адмирал Александр Колчак – русский военный и политический деятель начала XX века. Известен он прежде всего как руководитель Белого движения во время Гражданской войны. Расстрелян в феврале 1920 года по постановлению Иркутского военно-революционного комитета.