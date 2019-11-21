Архивы Колчака проданы в Париже за миллионы евро

На парижском аукционе за 3 млн 12 тыс. евро ушли с молотка архив и библиотека адмирала Александра Колчака, сообщили представители торгового дома Drouot.

«Аукцион прошел с большим успехом. Торги по большинству лотов показали, что коллекционеры с большим энтузиазмом отнеслись к распродаже этих исторических документов. В большинстве случаев лоты торговались с многократным превышением ожидавшейся цены», – сообщил ТАСС официальный представитель Drouot Матильд Феннебреск.

Ожидалось, что паспорт лейтенанта флота Александра Колчака, выданный 4 июня 1900 года, будет продан за 1-2 тыс. евро, однако цена поднялась до 82 тыс. евро. Наградной лист ордена Святого Георгия, который адмиралу пожаловал царь Николай II, был продан за 211 тыс. евро. Фотография, где Колчак изображен в царской форме за рабочим столом, достигла цены в 12 тыс. евро.

Редкий снимок Александра Колчака в детстве, который был сделан в фотостудии «Вестли-сын» в Петербурге, был продана за 32,5 тыс. евро, изначально его планировалось продать за 5-8 тыс. евро. Фотография Колчака в адмиральском мундире была продана за 22 тыс. евро; послужной список капитана 1-го ранга Колчака – за 24 тыс. евро; телеграмма адмиралу, подписанная Александром Керенским, в которой «предлагается принять меры к охране бывшей царской семьи по соглашению с местным комиссаром Временного правительства», – за 27 тыс. евро.

Подписанный в Севастополе в июле 1916 года приказ по Черноморскому флоту ушел к покупателю за 10,5 тыс. евро. В тексте приказа говорится: «Сегодня исполнилось два года со дня начала войны. Поздравляю Черноморский флот с третьим годом военных действий. Да угодно будет Господу, чтобы этот новый год войны был годом успехов и побед наших и союзных армий и флотов, годом славы воинской, годом исполнения военных замыслов».

Рукописная пятистраничная декларация правительства Колчака от 23 февраля 1919 года, составленная в Омске, была продана за 89 тыс. евро.

«Русское правительство во главе с Верховным правителем, адмиралом Колчаком, приняло на себя задачу ввести воссоединенную и возрожденную Россию в круг великих демократий мира. Имея в виду эту цель, правительство без устали работало в течение последних восьми месяцев, объединив вокруг себя деятельные и жизнеспособные элементы страны, накапливая силы и средства богатого и могучего народа, уставшего от долгой борьбы», – говорится в этом документе.

Евангелие с собственноручной пометкой адмирала «7 июля 1900. Русская полярная экспедиция 1900-1902 г.г.» продано за 65 тыс. евро. Телеграммы Колчака ушли с молотка по цене значительно превышающей ожидавшуюся, так предполагалось, что они уйдут с молотка за 600-700 евро, однако цена поднялась до2-3 тыс. и даже 7 тыс. евро. Письма жены Колчака Софьи Федоровны были проданы в среднем по 400-500 евро, ее дневники – по 1,5-2,5 тыс. евро за тетрадь.

Перед аукционом Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо в Министерство культуры с просьбой выделить средства на покупку архива адмирала Александра Колчака, так как, по его мнению, «подобные коллекции должны находиться в отечественных музеях, а не храниться у частных коллекционеров».

Доктор исторических наук Василий Цветков рассказал газете ВЗГЛЯД, что парижские архивы адмирала Колчака помогли бы заполнить многие белые пятна в российской истории.