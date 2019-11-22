В окружении Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»

Команда президента Украины Владимира Зеленского в данный момент занимается разработкой «стратегии возвращения Крыма», заявил руководитель «представительства» главы государства на полуострове Антон Кориневич.

Кориневич рассказал, что для «возвращения» Крыма была создана специальная рабочая группа, которая будет разрабатывать политические и дипломатические пути реализации этого плана по поручению Зеленского, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Левый берег».

В частности, Киев планирует наработать концепцию «переходного правосудия» для Крыма и Донбасса. Другие детали Кориневич не уточнил.

«Никто не собирается сдавать позиции по Крыму. Мы убеждены в том, что Крым – наш. Другой позиции быть не может», – заявил он.

Ранее в Польше посоветовали Украине, как забрать Крым. В Совфеде этот совет сочли лишенным смысла.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, в ходе которого более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

При этом отказался признавать воссоединение полуострова с Россией и считает его «оккупированной» территорией.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД