В Польше посоветовали Украине, как забрать Крым

Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью украинским СМИ сказал, что поможет Киеву восстановить контроль над Донбассом и забрать у России Крым.

Ващиковский считает, что этого Украина сможет добиться, если будет следовать европейским курсом. Такая политика, уверен экс-глава МИД Польши, поможет Украине добиться экономического роста, и тогда, считает он жители Донбасса и даже Крыма проголосовали бы за возвращение обратно на Украину.

«Украине нужен европейский курс, чтобы привести к экономическому росту, – тогда жители Донбасса и даже Крыма проголосовали бы ногами за возвращение назад на Украину», – приводит слова евродепутата ИноТВ со ссылкой на польское издание kresy.pl.

Ващиковский добавил, что Россия «не будет такой сильной до конца света». По его мнению, экономика нашей страны находится в «очень тяжелом состоянии». «Поэтому через некоторое время ситуация может кардинально измениться, и вполне возможно, что в пользу Украины», – считает политик.

Евродепутат также считает, что Польша вряд ли начнет блокировать путь Украины в НАТО или ЕС из-за исторических проблем. Они не должны вызывать войны между народами, их просто надо решать и двигаться дальше, сказал Ващиковский.

Он заверил украинцев, что разногласия в Европейском парламенте и в самом Европейском союзе не являются чем-то негативным для них, потому что «российская агрессия» и украинские реформы продолжают оставаться в центре внимания членов Европарламента.

По словам политика, ЕС хочет подождать год и посмотреть, что будет делать нынешнее правительство и как изменится рейтинг президента. Ващиковский не исключил, что если Украина успешно проведет реформы, Брюссель поговорит с Киевом о перспективе членства в ЕС.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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