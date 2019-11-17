В Польше посоветовали Украине, как забрать Крым

Взгляд
17 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:37  |  vz.ru
Разделы

Франция отметила успехи России по отказу от доллара

Европа все чаще отмечает экономические достижения РоссииФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Вслед за немцами, которых удивила сила российского рубля, французское издание обратило внимание на то, как Россия целенаправленно движется по пути независимости от американского доллара. Отказ от этой валюты становится инструментом для сплочения стран БРИКС против США, констатирует французское издание. Чего уже сумела добиться Россия на этом пути?  Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Лукашенко нужна «бешеная напряженка» с Россией

По словам Лукашенко, «создается впечатление, что у нас напряженка с Россией бешеная»Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Лукашенко потребовал изменить договор о границе, который он и первый президент России Борис Ельцин подписали 25 лет назад. Батька хочет, чтобы туристов и дальнобойщиков, которые едут с Запада в Россию, не тормозили бы под Смоленском на российской границе. Белоруссия из-за этого теряет свою «транзитную привлекательность». Но Россия вряд ли согласится. И не только потому, что устала от потока «белорусских креветок». Подробности...
Перейти а раздел…

За гибель русского крейсера отомстили русские мины

Крейсер «Фридрих Карл» был гордостью германского флотаФото: общественное достояние
17 ноября – дата, знаменательная для российского флота. В этот день 1914 года русские моряки нанесли ощутимый удар кайзеровскому флоту – от российского минного оружия отправился на дно немецкий броненосный крейсер «Фридрих Карл». Такова оказалась месть за гибель русского крейсера «Паллада», потопленного германской подлодкой немногим ранее. Подробности...
Перейти а раздел…

Чем страшен для Британии гнев Китая

Старый флаг британской колонии стал одним из символов гонконгского бунтаФото: Bobby Yip/Reuters
Гонконгские «разборки» перекинулись на улицы Лондона. После того, как группа эмигрантов в британской столице напала на китайскую чиновницу из Гонконга, обычно сдержанный МИД КНР выдал жесткое заявление. Лондон обвинили в подливании масла в огонь гонконгских беспорядков и пригрозили ответными мерами. Но решится ли ведущий торговую войну с США Китай еще и на обострение отношений с Британией? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Бьет – значит, не любит

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Совершенно непонятно, как будет работать закон о семейном насилии. Разобраться бы с существующими. Чтобы женщины не боялись идти в полицию. Чтобы им было куда уходить от насильника. Вообще – было куда идти. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Главный панк России против торжествующего либерализма

Антон Крылов, журналист
35-летний юбилей группы «Гражданская оборона» прошел практически незамеченным. А зря. Потому что, когда мы говорим про настоящий русский рок – мы говорим именно и прежде всего про «Гроб». Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Без штампа в паспорте о браке нет будущего

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Нужно ли оформлять семейные отношения официально? Дискуссии на эту тему возникают постоянно – вот и сейчас спор о том, «что дает печать в паспорте», увлек общество. Спорят на самом деле не о том: дело вовсе не в печати, а в отношении к семье как таковой. Отторжение «бумажки» – это не борьба с отжившими формальностями или государством. Подробности...
Обсуждение: 247 комментариев
    Перейти а раздел…

    Премьер Армении бросил вызов Cатане

    «Северный поток – 2» в цифрах и фактах

    Обсуждение: 6 комментариев

    Израиль и Россия ищут выход из тупика

      Перейти а раздел…

      Историк Соколов в бронежилете на следственном эксперименте

      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
      Подробности...

      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

      В Дубае проходит ежегодный автомобильный салон. Это главная подобная выставка на Ближнем Востоке, проводится она с 1989 года. И хотя соперничать по статусу с главными автосалонами мира мотор-шоу в ОАЭ не может, крупнейшие автопроизводители нередко показывают здесь свои новинки
      Подробности...

      Венеция ушла под воду

      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев
        Перейти а раздел…

        Zero Waste Shop: Первый безотходный стартап в Москве

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

          Перейти а раздел…
          Нужен ли вам официальный брак с партнером/партнершей?
          • Да (я женщина)

          • Да (я мужчина)

          • Нет (я женщина)

          • Нет (я мужчина)

          За кормление ребенка грудью мать выгнали из Третьяковки. Допустимо ли вообще публичное грудное вскармливание?
          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

          Как падение Берлинской стены изменило мир?
          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:МИД прокомментировал передачу задержанных кораблей Украине
              Песков назвал главный вопрос лидеров «нормандского формата» к УкраинеЛукашенко рассказал о «грубейшей ошибке» Польши по отношению к РоссииРоссия собралась резко увеличить производство самолетов МС-21В Польше посоветовали Украине, как забрать Крым
              Пушков рассказал о «неприятной» для США новости об С-400Лукашенко предложил России отдавать оружие Белоруссии бесплатноВ Японском море загорелось судно с россиянами на бортуУткин ответил посмеявшемуся над сборной России украинскому комментатору
              Украинские СМИ объявили о возвращении арестованных Россией военных кораблейРудковская показала «страшное» фото с историком СоколовымБлогер попросил Генпрокуратуру и ФСБ проверить «политического украинца» ОрлушуПользователи Сети ужаснулись списком желаний девочки на Рождество

              Главная тема


              Франция отметила успехи России по отказу от доллара

              главный результат


              В Совфеде оценили последствия возвращения Украине военных кораблей

              особый случай


              Многодетная мать сказала, почему разрешает шестилетнему сыну водить на скорости 130 км/ч

              рынок вооружений


              В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских

              Видео

              QR-коды


              Премьер-министр Армении бросил вызов Сатане

              цена на газ


              Почему Украина отказывается от щедрого подарка России

              квартиры-гостиницы


              Как выгнать хостелы из жилых домов

              автодорога М-11


              Трасса Москва – Петербург решила большую проблему и породила несколько маленьких

              платная магистраль


              Трасса Москва – Петербург решила большую проблему и породила несколько маленьких

              Еще в цене


              Дмитрий Дробницкий: Кто и как создает «русские досье»

              Гуманитарная катастрофа


              Дмитрий Юрьев: Зачем и куда разводят войска в Донбассе

              Либеральный террор


              Максим Соколов: Коллективные письма – это смесь цинизма с идеализмом

              на ваш взгляд


              Нужен ли вам официальный брак с партнером/партнершей?

              В Польше посоветовали Украине, как забрать Крым

              17 ноября 2019, 20:35

              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати

              Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью украинским СМИ сказал, что поможет Киеву восстановить контроль над Донбассом и забрать у России Крым.

              Ващиковский считает, что этого Украина сможет добиться, если будет следовать европейским курсом. Такая политика, уверен экс-глава МИД Польши, поможет Украине добиться экономического роста, и тогда, считает он жители Донбасса и даже Крыма проголосовали бы за возвращение обратно на Украину.

              «Украине нужен европейский курс, чтобы привести к экономическому росту, – тогда жители Донбасса и даже Крыма проголосовали бы ногами за возвращение назад на Украину», – приводит слова евродепутата ИноТВ со ссылкой на польское издание kresy.pl.

              Ващиковский добавил, что Россия «не будет такой сильной до конца света». По его мнению, экономика нашей страны находится в «очень тяжелом состоянии». «Поэтому через некоторое время ситуация может кардинально измениться, и вполне возможно, что в пользу Украины», – считает политик.

              Евродепутат также считает, что Польша вряд ли начнет блокировать путь Украины в НАТО или ЕС из-за исторических проблем. Они не должны вызывать войны между народами, их просто надо решать и двигаться дальше, сказал Ващиковский.

              Он заверил украинцев, что разногласия в Европейском парламенте и в самом Европейском союзе не являются чем-то негативным для них, потому что «российская агрессия» и украинские реформы продолжают оставаться в центре внимания членов Европарламента.

              По словам политика, ЕС хочет подождать год и посмотреть, что будет делать нынешнее правительство и как изменится рейтинг президента. Ващиковский не исключил, что если Украина успешно проведет реформы, Брюссель поговорит с Киевом о перспективе членства в ЕС.

              Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

              Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России.

              Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............