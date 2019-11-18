Польский совет Украине по Крыму и Донбассу сочли лишенным смысла

Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал совет экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского Украине по Крыму и Донбассу.

По мнению Пушкова, польский совет «лишен смысла», поскольку «с Крымом вопрос закрыт».

Кроме того, Пушков в Twitter подчеркнул, что Киеву на «экономическое чудо», если на Украине такое «вообще возможно», потребуются «долгие годы». Он заявил, что к тому времени, когда Украина все же совершит экономический «рывок», Донбасс уже «будет потерян».

Напомним, Ващиковский заявил, что Украина сможет добиться возвращения контроля над Крымом и Донбассом, если сохранит «европейский курс», ведущий к «экономическому росту»

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