В США заявили об уязвимости своих баз перед возможными атаками России и Китая

Россия и Китай в случае войны смогут использовать свои технологии для нанесения точных и разрушительных атак по логистическим системам даже на территории США, пишут американские СМИ.

Издание Foreign Policy отмечает, что прогресс в аэрокосмической сфере, робототехнике, машинном обучении, 3D-печати и наноматериалах позволяет создавать новые классы ракет и смертоносных беспилотников, которые отличаются малозаметностью, большим радиусом действия и способностью обезвредить сосредоточенные войска противника.

При этом производство беспилотников значительно дешевле при помощи 3D-печати, а наноматериалы дают возможность оснастить БПЛА боеголовками в два раза мощнее обычных. При этом, подчеркивает издание, дроны уже могут летать на трансокеанские расстояния, передает РИА «Новости».

По мнению журналистов, распространение этих технологий приведет к устареванию современного американского способа ведения войны. Вашингтон просто будет не готов к тому, чтобы быстро отреагировать на атаку со стороны России или Китая. Издание отмечает, что Москва и Пекин смогут задействовать бесконечное множество ракет и беспилотников, которые способны уничтожить инфраструктуру, склады, амуницию и военную технику на американских базах.

Эксперты считают, что большинству военных объектов в США недостает противоракетной защиты или защищенных убежищ. Авиация и военные корабли нередко стоят на открытом воздухе друг рядом с другом. Коммуникации между командованием и солдатами осуществляется в большей степени с помощью спутников, которые также уязвимы.

Для выхода из этой ситуации издание предлагает размещать пусковые установки и боевые дроны в союзных странах рядом с российской и китайской границами – в Прибалтике и в Южно-Китайском море. Однако, по версии журнала, в американской оборонке не заинтересованы в этом: ВМС хотят больше кораблей, а не ракет, а ВВС – пилотируемые аппараты вместо БПЛА.

Ранее СМИ сообщали, что Пентагон пытается сдерживать Россию и Китай, которые «создают серьезную угрозу» интересам США и союзников Вашингтона, но американская армия слабо подготовлена к преодолению этих вызовов.