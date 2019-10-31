Армия США оказалась слабо подготовлена к противостоянию с Россией

Пентагон пытается сдерживать Россию и Китай, которые «создают серьезную угрозу» интересам США и союзников Вашингтона, но американская армия слабо подготовлена к преодолению этих вызовов, сообщают американские СМИ.

Как пишет Foreign Policy, армия США в настоящее время активно пытается подготовиться к «эпохе великодержавного соперничества», но американские вооруженные силы сейчас «слабо подготовлены к преодолению этих вызовов».

Издание указывает, что Москва и Пекин уже успели создать мощные сети из ракет, радиолокационных станций, систем РЭБ и тому подобного, чтобы воспрепятствовать США и лишить американские войска возможности активно действовать в западной части Тихого океана и в Восточной Европе, передает RT.

«В частности, Китай разрабатывает все более впечатляющие системы, позволяющие ему демонстрировать и применять военную силу на большом удалении. Прежде всего, это авианосцы, дальняя авиация и атомные подводные лодки». В совокупности эти средства изменили баланс сил в разных регионах мира, от Тайваня до Прибалтики, где «на смену неоспоримому американскому превосходству пришло серьезное соперничество», – пишет Foreign Policy.

Издание задает вопрос, что же можно с этим сделать и как сдержать опасных противников.

«Некоторые «влиятельные голоса» в американской администрации продвигают в ответ «стратегию горизонтальной эскалации и причинения издержек», когда география военных действий расширяется и начинается охота на то, что высоко ценится противником, но находится за пределами первоначальной зоны боевых действий», – пишет издание.

По данным издания, эксперты, пользующиеся влиянием в Пентагоне, проталкивают стратегии в виде предложений об «оффшорной балансировке» и «оффшорном контроле». Логика этих аргументов заключается в том, что преимущества китайцев в западной части Тихого океана, а русских в Восточной Европе «слишком велики», поэтому американцы могут воспользоваться своим «почти неограниченным» доступом к любой точке мира, чтобы причинить там серьезные издержки Китаю и России.

«Например, если Китай нападет на Тайвань, США могут ввести торговое эмбарго, атаковать китайскую базу в Джибути и китайские объекты в Пакистане, Камбодже и на Шри-Ланке. А если Россия захватит страны Балтии, Соединенные Штаты могут нанести удар по российским войскам в Крыму или в Сирии», – пишет издание.

В качестве аргумента такой тактики приводится мысль о том, что угроза «уничтожения и захвата» сил и ценных ресурсов противника, размещенных на удаленном расстоянии, может заставить его «воздержаться от нападения» в другом месте.

При этом издание соглашается с тем, что такое развитие событий не может служить полноценной основой для стратегии сдерживания, а если чрезмерно полагаться на такие подходы, «это будет на руку Китаю и России, которые смогут эффективнее использовать свои преимущества».

Издание отмечает также, что расширение масштабов боевых действий в целом выгоднее Китаю и России, поскольку американцы собираются защищать не собственные интересы, а своих «союзников и партнеров», которые находятся вдалеке от американской территории.

«Кое-кто настаивает на еще более агрессивной концепции причинения издержек в целях защиты американских союзников и партнеров, таких как Тайвань. Например, это нападение на Китай или на Россию вдоль их уязвимой периферии, скажем, на российский Дальний Восток или на западные районы Китая. Либо это может быть захват так называемых стратегических центров тяжести, например, аппарата государственного управления или важных для общества экономических объектов», – говорится в статье.

Издание отмечает, что Соединенные Штаты способны защитить этих союзников и собственные интересы от военной агрессии со стороны даже самого грозного противника, но для этого американцам потребуются такие силы и средства, которые обладают более серьезной боевой мощью, чем нынешние войска.

Во вторник американское издание The Daily Beast сообщало, что Сувалкский коридор остается наиболее уязвимой территорией Североатлантического альянса. По мнению журналистов, именно здесь может начаться вооруженный конфликт в случае напряженности между Россией и Западом.

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