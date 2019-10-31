Армия США оказалась слабо подготовлена к противостоянию с Россией

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Газовый мир России и Украины возможен при одном условии

Украина придумала экзотичный способ использования своей трубыФото: Виталий Грабар/ТАСС
Провал газовых переговоров с Россией совсем не страшен, утверждают в украинском «Нафтогазе». Там уже рассказывают, чем Киев заменит российский газ. Варианты разные, включая наполнение ГТС экзотическим водородом. Еще Украина намерена подать новые иски к Газпрому за отказ от транзита. Россия тоже выдвигает условия, неприемлемые для Киева. Но даже в этих условиях шансы на транзит газа через Украину есть. Подробности...
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Константин Косачев: Альтернативы «развороту над Атлантикой» не было

«Примаков жертвовал личными интересами ради того, чтобы быть нужным стране», – вспоминает КосачевФото: Viktor Korotayev/Reuters
«Евгений Максимович пропускал все через себя. Но я никогда не испытывал ни малейших сомнений, что любое давление на него не имело никаких последствий. У него был, что называется, внутренний стержень», – поделился воспоминаниями с газетой ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев, долгие годы работавший с Евгением Примаковым.  Подробности...
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Музей ГУЛАГа во второй раз созывает в Москве акцию «Колокол памяти»

На акцию «Колокол памяти» в Москве соберутся полпреды большинства российских регионовФото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
«Я видел лагерные кладбища. Это просто палочки, торчащие из земли. На них висят консервные банки, на дне которых выбит даже не номер заключенного, а только ряд и место», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор музея ГУЛАГа Роман Романов. В среду он организует в Москве акцию «Колокол памяти», цель которой – не дать кануть в Лету миллионам жертв политических репрессий советского отрезка нашей истории. Подробности...
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«Русский шпион» подставился перед контрразведкой Болгарии

Болгарская контрразведка по мере сил присматривает за российским посольством в СофииФото: Jason Reed/Reuters
В Европе возник новый шпионский скандал, связанный с Россией. На этот раз Болгария выслала первого секретаря посольства России в Софии. Чем российский дипломат привлек внимание контрразведки Болгарии и связана ли эта история с целой серией подобных скандалов, произошедших в последнее время в странах Восточной Европы? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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СССР развалили секс и комсомол

Владимир Можегов, публицист
Мы застали самый стык эпох, время плавного, но все более интенсивного перетекания эпохи модерна с его святой троицей «Ленин, Партия, Комсомол» в эпоху постмодерна с его не менее славной и еще более безумной троицей: «секс, наркотики, рок-н-ролл». Подробности...
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На референдум выносят массовую эвтаназию души

Дмитрий Юрьев, политолог
Нам предлагают на референдуме проголосовать за эвтаназию. Чтобы замазать в крови всех – само участие в таком акте есть нарушение заповеди «не убий». Подробности...
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Гасану Гусейнову ничего не будет

Сергей Лукьяненко, писатель
Профессор ВШЭ с его чудесными наездами на русский «убогий клоачный язык» и «одичавшую страну» заслуживает похвалы. Профессор ляпнул то, что в его окружении говорят только в дружеском кругу людей «с хорошими лицами». Подробности...
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    Евгений Примаков – человек, повернувший историю России

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      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
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              Армия США оказалась слабо подготовлена к противостоянию с Россией

              31 октября 2019, 07:57

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Пентагон пытается сдерживать Россию и Китай, которые «создают серьезную угрозу» интересам США и союзников Вашингтона, но американская армия слабо подготовлена к преодолению этих вызовов, сообщают американские СМИ.

              Как пишет Foreign Policy, армия США в настоящее время активно пытается подготовиться к «эпохе великодержавного соперничества», но американские вооруженные силы сейчас «слабо подготовлены к преодолению этих вызовов».

              Издание указывает, что Москва и Пекин уже успели создать мощные сети из ракет, радиолокационных станций, систем РЭБ и тому подобного, чтобы воспрепятствовать США и лишить американские войска возможности активно действовать в западной части Тихого океана и в Восточной Европе, передает RT.

              «В частности, Китай разрабатывает все более впечатляющие системы, позволяющие ему демонстрировать и применять военную силу на большом удалении. Прежде всего, это авианосцы, дальняя авиация и атомные подводные лодки». В совокупности эти средства изменили баланс сил в разных регионах мира, от Тайваня до Прибалтики, где «на смену неоспоримому американскому превосходству пришло серьезное соперничество», – пишет Foreign Policy.

              Издание задает вопрос, что же можно с этим сделать и как сдержать опасных противников.

              «Некоторые «влиятельные голоса» в американской администрации продвигают в ответ «стратегию горизонтальной эскалации и причинения издержек», когда география военных действий расширяется и начинается охота на то, что высоко ценится противником, но находится за пределами первоначальной зоны боевых действий», – пишет издание.

              По данным издания, эксперты, пользующиеся влиянием в Пентагоне, проталкивают стратегии в виде предложений об «оффшорной балансировке» и «оффшорном контроле». Логика этих аргументов заключается в том, что преимущества китайцев в западной части Тихого океана, а русских в Восточной Европе «слишком велики», поэтому американцы могут воспользоваться своим «почти неограниченным» доступом к любой точке мира, чтобы причинить там серьезные издержки Китаю и России. 

              «Например, если Китай нападет на Тайвань, США могут ввести торговое эмбарго, атаковать китайскую базу в Джибути и китайские объекты в Пакистане, Камбодже и на Шри-Ланке. А если Россия захватит страны Балтии, Соединенные Штаты могут нанести удар по российским войскам в Крыму или в Сирии», – пишет издание.

              В качестве аргумента такой тактики приводится мысль о том, что угроза «уничтожения и захвата» сил и ценных ресурсов противника, размещенных на удаленном расстоянии, может заставить его «воздержаться от нападения» в другом месте.

              При этом издание соглашается с тем, что такое развитие событий не может служить полноценной основой для стратегии сдерживания, а если чрезмерно полагаться на такие подходы, «это будет на руку Китаю и России, которые смогут эффективнее использовать свои преимущества».

              Издание отмечает также, что расширение масштабов боевых действий в целом выгоднее Китаю и России, поскольку американцы собираются защищать не собственные интересы, а своих «союзников и партнеров», которые находятся вдалеке от американской территории.

              «Кое-кто настаивает на еще более агрессивной концепции причинения издержек в целях защиты американских союзников и партнеров, таких как Тайвань. Например, это нападение на Китай или на Россию вдоль их уязвимой периферии, скажем, на российский Дальний Восток или на западные районы Китая. Либо это может быть захват так называемых стратегических центров тяжести, например, аппарата государственного управления или важных для общества экономических объектов», – говорится в статье.

              Издание отмечает, что Соединенные Штаты способны защитить этих союзников и собственные интересы от военной агрессии со стороны даже самого грозного противника, но для этого американцам потребуются такие силы и средства, которые обладают более серьезной боевой мощью, чем нынешние войска.

              Во вторник американское издание The Daily Beast сообщало, что Сувалкский коридор остается наиболее уязвимой территорией Североатлантического альянса. По мнению журналистов, именно здесь может начаться вооруженный конфликт в случае напряженности между Россией и Западом.

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