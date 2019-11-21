Стало известно о первом эксперименте по введению человека в анабиоз

Доктор Сэмюэл Тишерман из Высшей школы медицины Университета Мэриленда в Балтиморе рассказал, что врачи в ходе эксперимента впервые ввели человека в состояние анабиоза, сообщает New Scientist.

По мнению автора материала, необходимость этой процедуры вызвана тем, что многие люди, получившие травмы, умирают раньше, чем хирурги могли бы помочь, передает РИА «Новости».

Тишерман рассказал, что ему с коллегами удалось ввести в состояние анабиоза по крайней мере одного пациента, при этом он не рассказал, сколько пациентов всего выжило в результате такой процедуры.

По словам авторов методики, они быстро охлаждают организм человека примерно до 10-15 градусов Цельсия путем замены всей крови физраствором, охлажденным до близкой к нулю температуры. При этом мозговая деятельность почти полностью прекращается, и пациента отсоединяют от системы охлаждения и помещают на операционный стол.

После этого у бригады хирургов есть два часа операцию по устранению причины острой кровопотери. После этого у пациента восстанавливают обычную температуру и пробуют запустить работу сердца.

Исследования на животных показали, что у свиней с тяжелыми травмами можно вызывать охлаждение на срок до трех часов и в этом режиме проводить хирургическое лечение повреждений, после чего реанимировать.

По словам Тишермана, пока неизвестен максимально возможный срок, на который можно таким образом безопасно ввести в состояние анабиоза. Когда клетки вновь разогреваются, они могут получить повреждения из-за ряда химических реакций, и чем дольше клетки находятся без кислорода, тем больше повреждений происходит.

Напомним, в ноябре 2018 года искусственное сердце было разработано на основе дискового насоса в новосибирском Национальном медицинском исследовательском центре им. ак. Е.Н. Мешалкина. Оно успешно прошло первые тесты.

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