Разработанное в России искусственное сердце прошло испытания

Искусственное сердце было разработано на основе дискового насоса в новосибирском Национальном медицинском исследовательском центре им. ак. Е.Н. Мешалкина. Оно успешно прошло первые тесты.

Специалисты исследовательского центра вышли на этап доклинических испытаний, в ходе которых состоялись первые «острые» эксперименты на крупных лабораторных животных – мини-пигах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей учреждения.

«Шестичасовое наблюдение за животными продемонстрировало, что устройство не оказывает разрушительного влияния на кровь, работает с хорошей стабильной производительностью, не способствует образованию тромбов. Это создает предпосылки для внедрения прибора в медицинскую практику», – отметил представитель центра.

В будущем исследователи намерены доработать конструкцию насоса, чтобы снизить сопротивление в подшипниках скольжения. Температура насоса без теплоотведения составляет 42 градусов Цельсия.

«Исследователи планируют уменьшить ее еще на два градуса, чтобы прибор можно было имплантировать пациентам, не опасаясь негативных последствий – ожога окружающих тканей или нарушений свертываемости крови», – подчеркнул собеседник.

Искусственное сердце представляет собой насос диаметром четыре на два сантиметра. Друг над другом с фиксированным зазором в 0,5 миллиметра расположен пакет дисков, которые крутятся благодаря специальному электродвигателю. За счет молекулярного трения кровь захватывается и выбрасывается обратно в организм. Ранее насос применялся в космической отрасли.

Прибор подойдет для пациентов, которым необходима пересадка сердца, но по показаниям они не готовы к этой операции.

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