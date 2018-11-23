В России создан мобильный суперкомпьютер рекордной производительности

Пресс-служба Ростеха сообщила, что холдинг «Росэлектроника» разработал мобильный и мощный суперкомпьютер рекордной производительности для космической отрасли и оборонно-промышленного комплекса.

«Вычислительный модуль размером 1,9х1,35х1 м позволяет достичь рекордной для таких размеров пиковой производительности в 2,2 петафлопс и объема хранения данных до 2,2 петабайт (1015 байт – прим. ВЗГЛЯД)», – рассказали в госкорпорации.

По их словам, «потенциальными потребителями новой разработки являются организации оборонно-промышленного комплекса, космической отрасли, технополисы, научно-исследовательские институты и учебные заведения», пишет ТАСС.

Помимо этого суперкомпьютер можно использовать в областях робототехники, искусственного интеллекта и технического зрения, нейронных сетей глубокого обучения, а также для обработки большого количества данных. При этом его потребление электроэнергии будет на 40% нижем, чем у аналогов.

В пресс-службе сказали, что благодаря системе жидкостного охлаждения (при которой блоки погружают в специальный контейнер) можно «создавать мобильные вычислительные центры на базе обычных кузовов-контейнеров вне специально оборудованных помещений». Эта система работает с пониженным уровнем шума, обладает пожаробезопасностью, пыле- и влагозащищенностью.

Ранее сообщалось, что Ростех разработал специальную технологию для армии, которая позволяет улучшать связь. Применять ее планируют в самолетах, вертолетах и подводных лодках.