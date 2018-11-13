В России разработали улучшающую связь технологию для армии

В России разработали технологию, совершенствующую передачу цифровой информации в КВ-диапазоне, используемом в системах управления армии.

Технологию разработали в холдинге «Росэлектроника», входящего в состав Ростеха, передает РИА «Новости».

Технология позволит увеличить длину сообщений с 1000 бит до нескольких Мбит, пояснили в холдинге. С ее помощью вероятность недоведения сообщения сократилась до 1%.

В скором времени разработчики планируют создать опытный образец для проведения предварительных и приемочных испытаний. На данный момент уже подготовлена рабочая конструкторская документация.

Также в «Росэлектронике» отметили, что новое оборудование будет относиться к быстродействующей телекодовой аппаратуре связи, применяющейся в самолетах, подводных лодках и вертолетах.

Главный конструктор, директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец рассказывал о новой технологии истребителя Су-57, которая позволяет сделать самолет «невидимым».