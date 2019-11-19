Дело экс-главбуха «Седьмой студии» отправили на новое рассмотрение

Президиум Мосгорсуда отменил возврат прокурору дела экс-главбуха «Седьмой студии» Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве, и направил его в суд на новое рассмотрение.

«Постановление Мещанского суда Москвы в части возврата уголовного дела прокурору отменить, вернуть дело в суд первой инстанции для рассмотрения в ином составе суда», – огласил решение президиум.

Как выяснилось в ходе заседания, Мещанский суд Москвы решил вернуть дело прокурору, так как в обвинительном заключении не конкретизирована роль Масляевой в инкриминируемом преступлении, передает РИА «Новости».

Также суд указал, что бывшему главному бухгалтеру неизвестны обстоятельства хищений и кто конкретно и в каком размере незаконно завладел средствами «Седьмой студии».

Суд усомнился в возможности принятия решения по делу Масляевой в особом порядке.

Об отмене решения судьи Мещанского суда просил заместитель генпрокурора. Он указывал, что с Масляевой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого полностью выполнены.

То, что Масляева затруднялась дать подробные показания об обстоятельствах, изложенных в протоколах ее допросов в ходе предварительного расследования, не является основанием для возвращения дела, полагает обвинение.

Прокурор отмечал, что суд фактически усомнился в реальности выполнения всех условий досудебного соглашения, но не поставил вопрос о возможности рассмотрения уголовного дела при таких данных, в общем порядке.

В июле сообщалось, что Масляеву отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

До этого, в апреле, она заявила, что получала от руководителя Кирилла Серебренникова 150 тыс. рублей ежемесячно за помощь в обналичивании денег.

Серебренников и другие фигуранты подозреваются в хищении средств, выделенных «Седьмой студии» на проект «Платформа».