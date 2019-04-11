Бухгалтер Масляева заявила о вознаграждении от Серебренникова за обналичивание

В ходе заседания в Мещанском суде Москвы бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева заявила, что получала от руководства 150 тыс. рублей ежемесячно за помощь в обналичивании денег.

«Уважаемый суд, я признаю все преступления, в которых меня обвиняют. Обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета Российской Федерации. Я принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тыс. рублей», – заявила Масляева дрожащим голосом, передает РИА «Новости».

По ее словам, режиссер Кирилл Серебренников вместе с продюсерами Юрием Итиным и Алексеем Малобродским потратили часть средств на проект «Платформа», еще часть денег похитили.

«Для того, чтобы это не было заметно, мы составляли неправильную отчетность. С 2011 по 2014 года я наладила процесс обналичивания, были похищены более 130 млн рублей. Более точная сумма была установлена следствием», – заявила Масляева.

Она обратила внимание суда на то, что Серебренников, Итин и Малобродский пытались донести через СМИ, что якобы именно она похитила деньги. Масляева подчеркнула, что «ни один бухгалтер без указания начальства» такими вещами не занимается, а она лишь «оказывала содействие».

«Прошу суд отнестись снисходительно», – сказала бухгалтер.

Между тем, Мещанский суд Москвы поставил вопрос о возврате дела Масляевой в Генпрокуратуру, передает ТАСС.

«Решение о возврате дела в прокуратуру будет оглашено в четверг в 15.00 мск», – сказала судья Татьяна Изотова.

Гособвинитель выступила против, попросила рассмотреть дело в особом порядке.

Напомним, Масляева, находясь в СИЗО, пошла на сделку со следствием и признала вину.

В понедельник Серебренникова и других фигурантов дела отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Серебренников и другие фигуранты подозреваются в хищении средств, выделенных «Седьмой студии» на проект «Платформа». На данный проект Минкультуры выделило более 214 млн рублей.