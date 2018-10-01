Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста

Мосгорсуд в понедельник, 8 апреля, изменил режиссеру Кириллу Серебренникову меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

«Суд постановил Серебренникову, Юрию Итину и Софье Апфельбаум (другие фигуранты дела «Седьмой студии» – прим. ВЗГЛЯД) изменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде», – передает РИА «Новости» решение судьи.

Напомним, Серебренников и другие фигуранты дела подозреваются в хищении средств, выделенных «Седьмой студии», которая занималась разработкой мероприятий для проекта по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на который Минкультуры выделило более 214 млн рублей. Им грозит до 10 лет заключения. Вину признала только бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева.