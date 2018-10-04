Дело режиссера Серебренникова дошло до суда

Следствие сообщило, что уголовное дело режиссера Кирилла Серебренникова о хищении бюджетных средств в «Седьмой студии» передали в суд.

«Сегодня дело было направлено в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу», – рассказала в Мосгорсуде следователь, рассматривающий заявление на продление обвиняемому домашнего ареста.

Между тем защита Серебренникова попросила Мосгорсуд об изменении меры пресечения: домашний арест адвокаты надеялись заменить на запрет определенных действий. В качестве мотивации для вынесения подобного решения называлась возможность посещения работы обвиняемым, передает ТАСС.

Однако суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката, сохранив решение первой инстанции о продлении меры пресечения.

Мосгорсуд оставил Серебренникова под домашним арестом до 19 октября. Такая же мера была принята в отношении бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина, пишет РИА «Новости».

Согласно данным следствия, Серебренников с соучастниками похитили 133 млн рублей из 214 млн, которые выделили «Седьмой студии» для развития и популяризации современного искусства в рамках проекта «Платформа». Для возмещения ущерба было арестовано имущество обвиняемых.

Сейчас расследование дела завершено. Почти все обвиняеме ознакомились с материалами. Им грозит до 10 лет заключения. Ни один из фигурантов дела, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, не признают свою вину.