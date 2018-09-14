Расследование дела против Серебренникова завершено

Следственный комитет России сообщил, что уголовное дело в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и его соучастников завершено.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нины Масляевой и Софьи Апфельбаум. Они обвиняются в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», – сообщается на сайте ведомства.

С 2011 по 2014 год АНО «Седьмая студия» получала бюджетные средства для проекта «Платформа». Согласно данным следствия, обвиняемыми были похищены 133 млн рублей из выделенных 214 млн для развития и популяризации современного искусства в рамках этого проекта. Размер ущерба высчитали благодаря финансово-экономической экспертизе.

Чтобы обеспечить возмещение ущерба, следствие арестовало квартиру Серебренникова в Германии стоимостью около 300 тыс. евро, автомобили обвиняемых стоимостью в районе 7 млн рублей, ювелирные украшения, денежные средства в размере 5 тыс. евро и другое имущество. В материалах следствия отмечается, что квартиру в Германии Серебренников приобрел в период хищений.

«Еще одна обвиняемая Екатерина Воронова, скрывшаяся от следствия, находится в международном розыске», – отметили в СК.

Ранее Мосгорсуд продлевал домашний арест Серебренникова до 19 сентября. Во время судебного заседания в июле режиссер заявил, что бухгалтерия «Седьмой студии» обналичивала средства, чтобы заплатить меньше налогов. Он утверждал, что все деньги уходили строго на проекты.