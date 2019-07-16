Бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста

Бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, которая обвиняется в хищении бюджетных средств, следствие отпустило из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, сообщил ее адвокат Юрий Ефименков.

«Следователь отпустил мою подзащитную под подписку о невыезде. Она уже вышла на работу в театр «У Никитских ворот» Марка Розовского», – приводит ТАСС слова адвоката.

Напомним, во время заседания в Мещанском суде Москвы в апреле Масляева заявила, что получала от руководителя Кирилла Серебренникова 150 тыс. рублей ежемесячно за помощь в обналичивании денег.