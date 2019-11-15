Соловьев объяснил, почему Путин вспомнил Гоголя в связи с «реверсом» газа на Украине

Фраза «сапоги всмятку», сказанная Владимиром Путиным о реверсе российского газа на Украину, говорит об эмоциональном и даже, возможно, юмористическом настрое президента, заявил газете ВЗГЛЯД российский журналист Владимир Соловьев.

Ранее Владимир Путин, говоря о том, что никакой реверс российского газа из Европы на Украину невозможен, использовал выражение из «Мертвых душ» Николая Гоголя: «Чушь это, понимаете, «сапоги всмятку», – сказал президент. Данная метафора означает бессмысленность действия.

«Говоря об Украине, сложно найти кого-то более подходящего, чем Николай Васильевич. Описывая современную Украину, вспоминаешь «сорочинскую ярмарку» из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мертвые души», особенно когда пытаются выяснить, сколько людей проживают на территории и сколько из них избирателей», – объясняет Соловьев.

Сам Соловьев вспомнил фразу из повести «Тарас Бульба»: «Ну что, сынок, помогли тебе твои ляхи?». По его словам, именно Гоголь, как никто другой, понимал тонкую, красивую, сложную душу Украины.

«Фразеологизмы, цитаты, метафоры всегда активно применялись в политике. Это своего рода юмор такой. Для людей вообще естественно использовать «триггерные выражения», которые дают возможность слушателю максимально точно понять эмоциональное настроение говорящего», – пояснил Соловьев.

На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в четверг президент России Владимир Путин также подтвердил риск полного прекращения транзита газа через Украину.

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