США предостерегли Египет от покупки у России истребителей

Соединенные Штаты предупредили Египет о возможных негативных последствиях приобретения у России истребителей Су-35, сообщила The Wall Street Journal.

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер в письме министру обороны и военной промышленности Египта генерал-полковнику Мухаммеду Заки предупредили, что «новые крупные сделки с Россией по поставкам вооружений как минимум затруднят будущие транзакции между США и Египтом в этой сфере, а также помощь в области безопасности», передает ТАСС.

Издание приводит слова представителя Госдепартамента, который на условиях анонимности сообщил, что предполагаемая сделка между Египтом и Россией может повлечь за собой наложение на Каир санкций со стороны Вашингтона.

По сведениям издания, письмо было направлено министру обороны и военной промышленности Египта на фоне визита в Каир министра обороны России Сергея Шойгу.

Напомним, в понедельник Шойгу прибыл в Каир для участия в четвертом заседании совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству. В ходе визита Россия предложила Египту помощь в укреплении обороноспособности страны.

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