Киев отреагировал на имплементацию бундестагом Газовой директивы ЕС

Правительство Украины приветствует принятие немецким парламентом законопроекта, регулирующего применение поправок к Газовой директиве ЕС в Германии, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.

«Правительство Украины приветствует имплементацию бундестагом Газовой директивы ЕС 1:1. Мы ожидаем, что независимый энергетический регулятор Германии также будет действовать в строгом соответствии с директивой. Эту позицию также поддержала Европейская комиссия», – приводит слова Гончарука РИА «Новости».

Накануне Бундестаг принял законопроект о выводе «Северного потока – 2» из-под Газовой директивы ЕС.

Напомним, 30 октября власти Дании разрешили строительство «Северного потока – 2» в своих водах, после чего ЕК потребовала от «Северного потока – 2» соблюдать законодательство ЕС. Директива значительно бы ограничила возможности использования газопровода, и Германия решила обойти ограничения при помощи специального закона.

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