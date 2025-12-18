Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.15 комментариев
В России стало меньше трудоголиков
Число россиян с рабочей неделей более 51 часа достигло минимума с 2016 года
В третьем квартале 2025 года число перерабатывающих россиян уменьшилось на 13% по сравнению с прошлым годом, сократившись до 2,48 млн человек.
Количество россиян, работающих сверх установленной нормы, в третьем квартале 2025 года снизилось до 2,48 млн. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата,
Исследование охватило жителей всех регионов России старше 15 лет. Итоги опроса были экстраполированы на всю численность взрослого населения страны.
Особое внимание уделили тем, кто работает более 51 часа в неделю. Их число составило 546 тыс., что стало самым низким среднеквартальным показателем с 2016 года, когда стала применяться действующая система обследования. Напомним, в Трудовом кодексе максимальная продолжительность рабочей недели не превышает 40 часов.
Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин признался, что часто ночует в кремлевской квартире из-за большой загрузки. Путин также уточнил, что мало спит и не советует брать с него пример.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что рабочий день российского лидера заканчивается далеко за полночь, а рано утром он уже на связи.