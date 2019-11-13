Дания заподозрила Россию в попытке поссорить ее с США

Датское издание Berlingske сообщило, что Россия якобы подделала письмо от имени гренландского самоуправления в адрес США, чтобы поссорить датчан и американцев.

«Это фальшивка от начала и до конца. Ане Лоне Баггер (член правительства Гренландии – прим. ВЗГЛЯД) никогда не писала, что Гренландия, по ее мнению, должна стать «нейтральной территорией» американцев и никогда не просила «на 30% больше средств» у американского сенатора, чтобы подготовить отделение от Дании», – пишет Berlingske, передает «ИноСМИ».

Отмечается, что письмо было адресовано американскому сенатору Тому Коттону, который в августе поддержал идею Трампа «купить» Гренландию.

Издание сообщает, что источник письма неизвестен, однако, ссылаясь на экспертов, заявляет о заинтересованности России в такого рода дезинформации.

Однако в российском посольстве в Копенгагене эти обвинения назвали «безответственными и бездоказательными, основывающимися на ложном представлении о политике России в Арктике». «Россия никогда не вмешивалась и не вмешивается во взаимоотношения между арктическими государствами», – цитирует Berlingske ответ российского ведомства.

При этом издание, настаивая на своей позиции, напоминает, что четыре года назад Россию уже обвиняли в распространении поддельного письма. Тогда речь шла о торговле оружием на Украине, а сообщение якобы было отправлено шведским министром обороны.

Напомним, в середине августа в администрации Трампа обсуждали возможность включения Гренландии в состав США. В Дании на это заявили, что остров не продается, однако члены королевской семьи допустили возможность такой сделки. Позднее стала известна предложенная Дании за Гренландию сумма.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об идее США купить Гренландию.

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