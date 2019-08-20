Датская королевская семья допустила продажу Гренландии

Члены датской королевской семьи считают, что предложение президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии является комплиментом для этого острова, и допустили его продажу, если этого захотят местные жители, сообщают западные СМИ.

Принцесса Антония Шаумбург-Липпе, жена двоюродного брата королевы Маргретте II принца Вальдемара, считает, что интерес к Гренландии следует воспринимать как комплимент, так как такие «предложения получают только желаемые территории», пишет Newsweek.

«Народ Гренландии должен и может решать свою собственную судьбу», – заявила он.

Ее сын, принц Марио Макс Шаумбург-Липпе, отметил, что любит Гренландию и хочет, чтобы жители острова «были счастливы».

«Что бы они ни решили, их нужно поддержать», – заявил он.

Ранее стало известно, что Трамп обсуждал со своим окружением покупку Гренландии. Власти Дании заявили, что этот остров не продается.