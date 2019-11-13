Аксенов пообещал журналистам шампанское за «найденные» в Крыму танки

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил пари делегации иностранных журналистов: он подарит ящик шампанского тем, кто найдет хоть один танк на улицах.

«Если сейчас выйдете на улицу и увидите хоть один танк, я выдам ящик шампанского. Любому журналисту из любой страны, крымское шампанское. Пусть пойдут вот сейчас и попробуют найти, или танк, или автоматчика, что они стоят на улице, сфотографируют и сразу ящик шампанского получат», – цитирует ТАСС Аксенова.

Глава Крыма подчеркнул, что СМИ и блогеры выдают недостоверную информацию о событиях на полуострове.

Во вторник в Крым прибыла делегация иностранных журналистов в составе 26 человек. В нее вошли более 20 журналистов из Сербии, Италии, Словакии, ЮАР, Франции, Португалии, Индии, Узбекистана, Вьетнама, Конго, Кении и других стран.

Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что после воссоединения Крыма с Россией на полуостров решили переехать 50 тыс. граждан Украины, а 7 тыс. уехали из Крыма на Украину.

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