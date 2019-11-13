В Крыму сравнили число приехавших и уехавших украинцев

После воссоединения Крыма с Россией на полуостров решили переехать 50 тыс. граждан Украины, сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

«За пять лет в России в Крым приехало порядка 170 тыс. людей (на постоянное жительство). Из них более 50 тыс. приехало с Украины. Уехало из Крыма на Украину 7 тыс. и 80 тыс. уехало в другие регионы России», – цитирует РИА «Новости» Константинова.

По его словам, в этом году Крым посетят не менее 1 млн туристов с Украины.

Глава Крыма Сергей Аксенов, отвечая на вопрос журналистки итальянской газеты «La Stampa», заявил, что на постоянное проживание в Крым больше украинцев приезжают, чем уезжают.

«Здесь динамика очевидна. Многие граждане Украины имеют здесь родственников, друзей, недвижимость, которой ничего не угрожает», – сказал Аксенов.

Во вторник в Крым прибыла делегация иностранных журналистов в составе 26 человек. В нее вошли более 20 журналистов из Сербии, Италии, Словакии, ЮАР, Франции, Португалии, Индии, Узбекистана, Вьетнама, Конго, Кении и других стран.

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