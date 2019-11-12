Возле ливанского посольства в Дамаске прогремел взрыв

Два человека погибли, шестеро пострадали при взрыве возле посольства Ливана в Дамаске, сообщили СМИ. Кроме того, сообщается об ударе войск Сирии по воздушной цели.

«Два человека погибли, шестеро пострадали в результате вражеского удара по гражданскому зданию в Западной Меззе», – приводит РИА «Новости» сообщение SANA.

Как передает ТАСС, данные о количестве жертв и раненых являются предварительными. Дополнительные сведения об атаке не приводятся.

Тем временем сирийские войска нанесли удар по враждебной цели в небе над населенным пунктом Дарайя в пригороде сирийской столицы.

Тип цели и была ли она поражена, не уточняется.

Напомним, Дамаск и его окрестности часто становятся целью авианалетов Израиля. При этом Израиль часто устраивает атаки из воздушного пространства Ливана.

24 августа сирийские средства ПВО отразили атаку в небе над Дамаском.

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