Жертвами израильского авианалета в Сирии стали четыре человека

В результате израильского авианалета есть пострадавшие и погибшие, в том числе дети, сообщают информационные агентства.

Израильские ВВС нанесли ракетные удары по сельской местности у Дамаска. Пострадал 21 человек. Четыре человека погибли, передает ТАСС со ссылкой на SANA.

Погиб ребенок. Кроме того, ранение получила одномесячная девочка, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ikhbariya.

Повреждены несколько домов.