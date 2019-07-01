Израиль нанес удары по территории Сирии

Израильские ВВС совершили атаку на окрестности Дамаска и Хомс, сообщил сирийский военный источник.

Источник РИА «Новости» в международном аэропорту Бейрута сообщил, что Израиль атаковал из ливанского воздушного пространства. В воздушное пространство Сирии вторглись не менее 10 самолетов.

Государственное телевидение Сирии сообщило, что ПВО страны «отражает вражескую атаку». Нападению подверглись южные окрестности Дамаска и Хомс. Над столицей Сирии сбиты три ракеты.

Ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщил о взрывах на границе Сирии и Ливана. Взрывы были слышны, когда на юге Ливана на низких высотах пролетала израильская авиация.