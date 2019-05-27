Израиль нанес ракетный удар по ПВО Сирии

Израильские военные уничтожили сирийскую установку ПВО, сообщает Армия обороны Израиля.

Как утверждают израильские военные, их самолет совершал «рутинный полет на севере Израиля», когда ПВО Сирии открыла по нему огонь. Указывается, что «зенитный снаряд упал на сирийской территории», а истребитель завершил свою миссию «как планировалось».

Армия обороны Израиля «поразила пусковую установку, из которой был запущен снаряд», передает ТАСС.

Сирийское государственное телевидение Syria TV сообщает, что Израиль нанес ракетный удар по деревне Телль аш-Шаар в провинции Кунейтра. Сообщается «о раненых и о поврежденной единице военной техники», передает РИА «Новости».

Напомним, это далеко не первый удар Израиля по сирийской территории. Дамаск предупреждал, что в случае повторения налетов израильской авиации Сирия может ответить ударом по аэропорту Тель-Авива.

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