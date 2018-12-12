Израиль нанес удары по Сирии

Сирийская ПВО отразила воздушную атаку Израиля, сообщают информационные агентства.

В районе Алеппо сбито несколько целей, передает ТАСС со ссылкой на SANA.

Удары Израиля нанесли только материальный ущерб, передает РИА «Новости».

Ракетная атака была направлена против ряда объектов промышленной зоны в Шейх-Наджаре. Несколько взрывов погремело вблизи международного аэропорта Алеппо.

Напомним, СМИ сообщали, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху представил президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Дональду Трампу план по прекращению кризиса в Сирии. Однако Кремль оказался не в курсе плана Нетаньяху.