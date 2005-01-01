Нетаньяху представил Путину и Трампу план по решению кризиса в Сирии

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху представил президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Дональду Трампу план по прекращению кризиса в Сирии, об этом сообщают СМИ Израиля.

Об этом сообщает The Times of Israel, не приводя подробностей представленного плана. Отмечается лишь, что он предусматривает уход иранских частей из Сирии.

Израиль регулярно наносит авиаудары по Сирии, премьер-министр Нетаньяху объясняет это тем, что еврейское государство пытается не допустить закрепления в Ирана арабской республике.