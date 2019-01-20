Нетаньяху объяснил цель удара ВВС Израиля по Сирии

Политика еврейского государства в Сирии заключается в том, чтобы не допустить закрепления там Ирана, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Наша политика постоянна: противодействовать закреплению Ирана в Сирии и наносить вред любому, кто попытается нанести вред нам», – написал Нетаньяху в Twitter.

В настоящее время Нетаньяху находится с визитом в Чаде, напоминает ТАСС.

Ранее в воскресенье в Национальном центре управления обороной России сообщили, что комплексы ПВО Сирии отразили атаку истребителей F-16 ВВС Израиля на международный аэропорт Дювали на юго-востоке Дамаска, сбив семь ракет.

Израиль заявил о сбитой ракете над Голанскими высотами, выпущенной с территории Сирии.