Израиль заявил о перехвате ракеты над Голанскими высотами

Система ПВО Израиля «Железный купол» перехватила запущенную по северной части Голанских высот ракету, сообщила израильская армия.

«Некоторое время назад ракета была запущена по северной части Голанских высот и была перехвачена системой ПВО «Железный купол», – передает ТАСС сообщение армии Израиля.

Перед этим стало известно о перехвате сирийскими системами ПВО израильской ракетной атаки.