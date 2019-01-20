ПВО Сирии отразили израильскую воздушную атаку

Система ПВО Сирии отразила в воскресенье израильскую воздушную атаку на юге страны, сбиты все выпущенные по сирийской территории ракеты, заявил сирийский военный источник.

«Наша ПВО отразила израильскую воздушную атаку в южном регионе. Все ракеты сбиты, ни одна из них не достигла цели», – передает слова источника РИА «Новости».

Последний раз сирийские ПВО отражали ракетную атаку Израиля 12 января. Ракеты были уничтожены над западными районами Дамаска.