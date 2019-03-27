Кремль оказался не в курсе плана Нетаньяху по Сирии

В Кремле не понимают, о каком плане премьера-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по урегулированию ситуации в Сирии идет речь, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, отвечая на вопрос о том, действительно ли Нетаньяху передал президенту США Дональду Трампу и российскому лидеру Владимиру Путину план прекращения кризиса в САР, что этого не было во время визита премьера-министра Израиля, и потому представитель Кремля не может подтвердить информацию, передает РИА «Новости».

Отвечая на уточняющий вопрос, передавался ли какой-то документ, Песков сказал: «Нет, ну что имел в виду господин Нетаньяху, когда об этом говорил».

Ранее израильские СМИ сообщили, что Нетаньяху якобы представил Путину и Трампу план по прекращению кризиса в Сирии.